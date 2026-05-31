Сборная Швейцарии легко переиграла сборную Иордании в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира со счётом 4:1.
Уже в первом тайме команда Мурата Якина забила три мяча после точных ударов Бреля Эмболо (28‑я, с пенальти), Дана Ндойе (33‑я) и Гранита Джаки (45+9‑я, с пенальти).
После перерыва четвёртый мяч забил Кристиан Фасснахт (79‑я).
За Иорданию отличился Оде Аль‑Факури (52‑я).
Результат матча
ШвейцарияБерн4:1ИорданияАмман
1:0 Брил Эмболо 28' пен. 2:0 Дан Ндой 33' 3:0 Гранит Джака 45+10' пен. 3:1 Odeh Al-Fakhouri 52' 4:1 Кристиан Фасснахт 79'
Швейцария: Ивон-Ландри Мвого (Марвин Келлер 46'), Нико Эльведи (Рикардо Родригес 46'), Мануэль Аканджи (Миро Мухайм 60'), Денис Закария (Сильван Видмер 46'), Иоганн Манзамби (Ардон Ясари 46'), Ремо Фройлер (Кристиан Фасснахт 46'), Гранит Джака (Джибриль Соу 60'), Михел Эбишер (Эрай Джёмерт 60'), Дан Ндой (Зеки Мохамед Амдуни 46'), Брил Эмболо (Седрик Иттен 71'), Рубен Варгас (Лука Жакес 46')
Иордания: Язид Абу Лайла, Ихсан Хаддад (Yousef Qashi 77'), Йазан Або Альараб, Али Олуан (Ибрагим Саде 46'), Муса Аль-Тамари (Mohammad Abuhasheesh 60'), Mohannad Abu Taha (Shararh 78'), Mahmoud Mardi (Odeh Al-Fakhouri 46'), Nizar Al-Rashdan (Раджаи Айед 60'), Noor Al Din Rawabda (Ibrahim Al-Dawoud 77'), Mohammad Abualnadi (Saleem Obaid 46'), Saed Al-Rosan (Anas Badawi 46')
Теперь Швейцария сыграет 6 июня с Австралией, а потом 13 июня на ЧМ-2026 с Катаром.