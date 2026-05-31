Сборная Швейцарии легко переиграла сборную Иордании в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира со счётом 4:1.

Уже в первом тайме команда Мурата Якина забила три мяча после точных ударов Бреля Эмболо (28‑я, с пенальти), Дана Ндойе (33‑я) и Гранита Джаки (45+9‑я, с пенальти).

После перерыва четвёртый мяч забил Кристиан Фасснахт (79‑я).

За Иорданию отличился Оде Аль‑Факури (52‑я).

Результат матча

Швейцария Берн 4:1 Иордания Амман

1:0 Брил Эмболо 28' пен. 2:0 Дан Ндой 33' 3:0 Гранит Джака 45+10' пен. 3:1 Odeh Al-Fakhouri 52' 4:1 Кристиан Фасснахт 79'

Швейцария: Ивон-Ландри Мвого ( Марвин Келлер 46' ), Нико Эльведи ( Рикардо Родригес 46' ), Мануэль Аканджи ( Миро Мухайм 60' ), Денис Закария ( Сильван Видмер 46' ), Иоганн Манзамби ( Ардон Ясари 46' ), Ремо Фройлер ( Кристиан Фасснахт 46' ), Гранит Джака ( Джибриль Соу 60' ), Михел Эбишер ( Эрай Джёмерт 60' ), Дан Ндой ( Зеки Мохамед Амдуни 46' ), Брил Эмболо ( Седрик Иттен 71' ), Рубен Варгас ( Лука Жакес 46' )