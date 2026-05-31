Футболисты «Ливерпуля» оказались крайне удивлены решением руководства клуба отправить в отставку главного тренера Арне Слота. Об этом сообщает Daily Mail.

Арне Слот globallookpress.com

По информации источника, многие игроки мерсисайдской команды были шокированы увольнением нидерландского специалиста и не ожидали столь резкого шага со стороны руководства. Не менее неожиданным это решение стало и для самого Слота. Незадолго до отставки тренер публично заявлял, что чувствует доверие и поддержку со стороны клубных боссов.

Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 года и уже в своём первом сезоне добился значительного успеха, приведя команду к чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге. Однако следующий сезон сложился для красных менее удачно: команда завершила чемпионат лишь на пятом месте, оставшись вне борьбы за титул.

Одним из главных претендентов на освободившуюся должность считается испанский специалист Андони Ираола.