Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал разговоры о возможной несовместимости звёздных форвардов команды Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе.

Глава «сливочных» резко отверг подобные предположения, назвав их «полной чушью». По его словам, речь идёт о двух футболистах мирового уровня, которые способны играть вместе и приносить команде результат.

Перес подчеркнул, что Винисиус уже доказал свою ценность для клуба, выиграв с «Реалом» две Лиги чемпионов. При этом он добавил, что футболисту важно сохранять скромность и не переоценивать собственные достижения.

«Идея о том, что Лигу чемпионов можно выигрывать каждый год, звучит смешно», — цитирует президента мадридского клуба El Pais.