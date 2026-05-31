Завершился опрос футболистов Бундеслиги, проведённый изданием Kicker, с целью узнать лучшего игрока чемпионата.

Всего в нём приняли участие 199 футболистов, которые принимали участие в этом сезоне в матчах Бундеслиги.

В итоге, с большим отрывом, набрав 40,7% голосов, первое место занял полузащитник «Баварии» Майкл Олисе.

Также в тройку лучших попали вингер «РБ Лейпциг» Ян Дьоманде (15,1%) и центральный защитник «Гамбурга» Лука Вушкович(11,1%).

Интересно, что за Гарри Кейна отдали 10,1% голосов (4‑е место). Пятым стал ещё один игрок «Баварии» Луис Диас (4,5%).