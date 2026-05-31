«Манчестер Юнайтед» собирается усилить линию нападения перед стартом нового сезона, который включает участие в Лиге чемпионов.  Клуб намерен выделить значительные средства на приобретение новых нападающих.  Об этом сообщает портал Caught Offside.

Жан-Филиппа Матета

Согласно информации источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность подписания Жан-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас», который зарекомендовал себя в Английской Премьер-лиге.  Также манкунианцы изучают варианты с приобретением Виктора Осимхена из «Галатасарая», Душана Влаховича из «Ювентуса» и Эли Крупи из «Борнмута».

В качестве краткосрочного решения рассматривается приглашение 37-летнего Роберта Левандовски, который покинул «Барселону».  Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» планирует продать летом Джошуа Зиркзее.