«Манчестер Юнайтед» собирается усилить линию нападения перед стартом нового сезона, который включает участие в Лиге чемпионов. Клуб намерен выделить значительные средства на приобретение новых нападающих. Об этом сообщает портал Caught Offside.

Согласно информации источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность подписания Жан-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас», который зарекомендовал себя в Английской Премьер-лиге. Также манкунианцы изучают варианты с приобретением Виктора Осимхена из «Галатасарая», Душана Влаховича из «Ювентуса» и Эли Крупи из «Борнмута».

В качестве краткосрочного решения рассматривается приглашение 37-летнего Роберта Левандовски, который покинул «Барселону». Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» планирует продать летом Джошуа Зиркзее.