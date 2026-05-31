Полузащитник «Наполи» Кевин де Брейне высказался о своем будущем в клубе. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

«У меня есть один год по контракту, но я хочу обсудить будущее с "Наполи". В прошлом сезоне было сказано много всего: "Мы должны играть так, сделаем то и это". Но ничего не произошло», — цитирует Де Брейне инсайдер Фабрицио Романо.

За сезон 2025/26 де Брейне провел 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.