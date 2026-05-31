Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ (1:1, 3:4 по пен.).

«Очень тяжело, когда так стабильно выступаешь в этом соревновании до самого финала, а в итоге проигрываешь трофей в серии пенальти. Это сложно.

Что я чувствую? Боль. Когда ты так близок к победе в соревновании, когда нужно забить несколько пенальти в самом крупном клубном турнире в мире, именно это и должны чувствовать. Мы должны превратить эту боль в топливо.

Что я сказал своим игрокам после поражения? Я так горжусь ими. Они дарят нам столько радости. Для меня большая честь руководить этой группой игроков, этой командой. Вижу, с какой гордостью они носят эту эмблему, как много в неё вкладывают. Мы многого добились, но упустили самое главное», — приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.

«Арсенал» вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет, но так и не смог завоевать трофей.