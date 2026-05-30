ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пен.) в финале Лиги чемпионов.

В основное время матча команды обменялись голами. «Арсенал» вышел вперед уже на 6-й минуте. Нападающий «канониров» Кай Хаверц воспользовался ошибкой защитника ПСЖ, вышел на убойную позицию и поразил ворота Матвея Сафонова.

ПСЖ сумел сравнять счет на 65-й минуте. Арбитр назначил пенальти в ворота «Арсенала» после фола на Хвиче Кварацхелии. Нападающий парижан Усман Дембеле уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказался ПСЖ. Победный удар на счету Лукаса Бералдо.

Результат матча ПСЖ Париж 1:1 Арсенал Лондон 0:1 Кай Хаверц 6' 1:1 Усман Дембеле 65' пен. 2:1 Ашраф Хакими 118' пен. 3:1 Дезире Дуэ 118' пен. 4:1 Лукас Бералдо 118' пен. 5:1 Гонсалу Рамуш 118' пен. 5:2 Деклан Райс 118' пен. 5:3 Габриэл Мартинелли 118' пен. 5:4 Виктор Дьёкереш 118' пен. ПСЖ: Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркос Маркиньос ( Лукас Бералдо 106' ), Вильян Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис ( Уоррен Заир-Эмери 95' ), Витор Феррейра ( Илья Забарный 106' ), Жоау Невеш, Дезире Дуэ, Усман Дембеле ( Гонсалу Рамуш 90' ), Хвича Кварацхелия ( Брэдли Баркола 83' ) Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Кристьян Москера ( Юрриен Тимбер 66' ), Кай Хаверц ( Эберечи Эзе 91' ), Букайо Сака ( Чуквунонсо Мадуэке 83' ), Майлс Льюис-Скелли ( Мартин Субименди 91' ), Деклан Райс, Мартин Эдегор ( Виктор Дьёкереш 67' ), Леандро Троссард ( Габриэл Мартинелли 83' ) Жёлтые карточки: Жоау Невеш 90+6', Нуну Мендеш 118' — Кристьян Москера 47', Букайо Сака 54', Виктор Дьёкереш 98', Деклан Райс 103'

Статистика матча 4 Удары в створ 1 12 Удары мимо 1 75 Владение мячом 25 11 Угловые удары 3 0 Офсайды 3 11 Фолы 17

ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов во второй раз подряд. «Арсенал» завершил свое выступление на стадии финала турнира.