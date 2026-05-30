Журналист Саша Тавольери сообщил, что голландский специалист Арне Слот, покинувший «Ливерпуль», рассматривается в качестве главного тренера «Милана».

Источник утверждает, что переговоры между сторонами уже начались. Слот руководил «Ливерпулем» с лета 2024 года и привел команду к чемпионству в сезоне 2024/2025.

В текущем сезоне «красные» набрали 60 очков и заняли пятое место. По итогам сезона 2024/2025 «Милан» расторг контракт с Массимилиано Аллегри, заняв аналогичное место и не попав в Лигу чемпионов.