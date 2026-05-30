Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно сосредоточится на подписании трёх футболистов.

Как сообщает издание COPE, сейчас в шорт‑лист «сливочных» входятзащитник «Интера» Алессандро Бастони, вингер «Осасуны» Виктор Муньос, который является воспитанником «Реала» и поедет в составе сборной Испании на ЧМ-2026, а также хавбек «ПСЖ» Жоау Невеш.

По данным источника, вероятный главный тренер «Реала» Жозе Моуринью лично уже согласовал трансфер Бастони из «Интера» — с руководством миланского клуба он до сих пор поддерживает отличные отношения.