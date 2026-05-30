Вингер «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, который провел прошлый сезон в аренде в «Барселоне», выразил желание остаться в каталонском клубе.

Рашфорд не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед». Ему было комфортно в раздевалке «Барселоны» и под руководством главного тренера Ханс-Дитера Флика, сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что 28-летний игрок не переживает из-за подписания «Барселоной» другого крайнего нападающего, Энтони Гордона, из «Ньюкасла». Рашфорд знал, что клуб намерен приобрести этого форварда.

«Барселона» пока не уведомила Рашфорда о намерении не выкупать его, поэтому игрок не теряет надежды и не рассматривает предложения от других команд.