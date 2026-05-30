Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

Луис Энрике поднял над головой трофей Лиги чемпионов
Луис Энрике поднял над головой трофей Лиги чемпионов globallookpress.com

«Мы одолели очень сильную команду, матч был напряжённым, с первых минут всё было непросто.  Секрет?  Постоянная работа.

Замены сыграли решающую роль: Гонсалу (Рамуш), Бералдо, Брэдли (Баркола), Уоррен (Заир-Эмери)… Они заслуживали играть, но выбрать подходящих игроков было очень сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport.

ПСЖ под руководством испанского специалиста выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд.  Ранее стало известно имя лучшего футболиста финального матча.