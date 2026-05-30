ПСЖ под руководством испанского специалиста выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. Ранее стало известно имя лучшего футболиста финального матча.

Замены сыграли решающую роль: Гонсалу (Рамуш), Бералдо, Брэдли (Баркола), Уоррен (Заир-Эмери)… Они заслуживали играть, но выбрать подходящих игроков было очень сложно», — приводит слова Энрике RMC Sport .

«Мы одолели очень сильную команду, матч был напряжённым, с первых минут всё было непросто. Секрет? Постоянная работа.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

Футбол•Вчера 23:07 ПСЖ — «Арсенал»: фотогалерея финала Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 22:29 «ПСЖ» — «Арсенал»: онлайн, прямая трансляция финала Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 18:04 Переродившийся «Интер», зубастая «Рома» и увядшая «Фиорентина». Итоги сезона Серии А

Футбол•Вчера 14:51 Пять проблем Моуринью в «Реале»: бунт болельщиков, внутренние конфликты и связка Мбаппе — Винисиус

Футбол•Вчера 12:03 Каталонский расчет: как «Барселона» провернула стремительный трансфер Гордона

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 00:21 ЧМ-2026 — не помеха: Почему Кварацхелия — фаворит «Золотого мяча»

Футбол•29/05/2026 15:22 Опыт Энрике или реванш Артеты: кто победит в финале ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

Футбол•29/05/2026 10:52 Диктатура стандартов: как Луис Энрике уничтожил культ эго в Париже и создал идеальную команду

Футбол•29/05/2026 08:34 Дубль «Барселоны», конфликты в «Реале», падение «Жироны»: итоги сезона Ла Лиги

Футбол•28/05/2026 18:25 Побег из «Реала», спаситель Рима и джекпот «Баварии»: рейтинг лучших трансферов сезона 2025/26

Выбор читателей

Футбол•25/05/2026 03:05 «Атлетико» ужасно проводил Гризманна: «Вильярреал» попрощался с Марселино и отобрал бронзу у «матрасников»

Футбол•25/05/2026 00:21 Помазун вышел на пенальти и вытащил Кубок! «Спартак» закончил сезон трофеем, «Краснодар» — двойным разочарованием

Теннис•23/05/2026 22:03 Синнер без конкурентов, а Мирра — в топ-5 фавориток. Главные интриги «Ролан Гаррос»

Футбол•25/05/2026 16:08 Спокойствие и воля: как Майкл Каррик спас сезон «Манчестер Юнайтед» — и сделал эту работу своей

Футбол•25/05/2026 08:18 Запас «ПСЖ», взлет «Ланса», спад «Монако»: итоги сезона Лиги 1

Самое интересное

Футбол•25/03/2026 22:36 «Реал» лечил Мбаппе не ту ногу. Дикая история из Мадрида

Футбол•25/03/2026 19:32 Роналду-младший — в «Реале». Красивая история — и то, что за ней стоит

Футбол•25/03/2026 18:45 От Даумана до Гарсии: кто станет главным «джокером» на ЧМ-2026?

Футбол•25/03/2026 05:33 От Месси до Салаха: 10 прощаний, которые изменили футбол