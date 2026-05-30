Московский «Локомотив» отреагировал на появление в некоторых СМИ информации о том, что долги команды превышают 1 млрд рублей после работы немецких специалистов в предыдущие годы.

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матч‑дэй и другие регулярные источники. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований — и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа — другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. „Локомотив“ действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя выполняет все взятые на себя обязательства», — заявили в клубе «Матч ТВ».

Этот сезон «Локомотив» завершил на третьем месте в таблице РПЛ. По данным некоторых источников, ситуация в клубе критическая, и даже продажа ключевых футболистов — защитника Сесара Монтеса, хавбеков Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, а также нападающего Дмитрия Воробьёва — не сильно исправит ситуацию.