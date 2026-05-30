«Краснодар» опубликовал пост на своей странице в соцсетях с реакцией на победу бывшего голкипера команды Матвея Сафонова в Лиге чемпионов с ПСЖ.

Напомним, что парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти (1:1, 4:3 по пен.).

«Он! Сделал! Это! Снова! Матвей Сафонов — двукратный обладатель Кубка Лиги чемпионов! Гордимся тобой, Мотя!» — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале «Краснодара».

Сафонов провел на поле весь матч и выиграл серию пенальти в составе ПСЖ. Парижане выиграли Лигу чемпионов второй раз подряд.