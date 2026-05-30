Полузащитник «Баварии» и игрок сборной Германии Йозуа Киммих сообщил, что в финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» он будет болеть за лондонский клуб.

Йозуа Киммих globallookpress.com

«Я желаю Хаверцу успеха, чтобы он приехал к нам после победы. Такой титул приносит позитивную энергию. Он чрезвычайно важный игрок для нас, и в Германии его недооценивают. На Евро он был ключевым игроком, потому что у него фантастический общий набор качеств, который поможет нам», — цитирует Киммиха Goal.

Он выразил надежду, что успех «Арсенала» в Лиге чемпионов вдохновит Кая Хаверца и сборную Германии на новые достижения в предстоящих играх и на чемпионате мира.