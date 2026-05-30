Миланский «Интер» летом может подписать полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, чемпион Италии уже сделал предложение по 25‑летнему футболисту в размере 20 млн евро, и мерсисайдцы взяли время на раздумье.

Сам Джонс не против попробовать свои силы в другом клубе, так как его не устраивает текущее положение в «Ливерпуле», где он является игроком ротации.

Полузащитник — воспитанник клуба, в основном составе он дебютировал в 2020 году. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 млн евро. В этом сезоне Джонс сыграл 45 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.