Оливер Гласнер претендует на должность главного тренера «Милана», как сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Оливер Гласнер globallookpress.com

Итальянский клуб планирует встретиться и обсудить сотрудничество с наставником «Кристал Пэлас», который покинет свой пост 30 июня. Встреча может состояться уже во вторник. В поисках нового главного тренера «Милан» рассматривает кандидатуру Гласнера.

Что касается Андони Ираолы, то, несмотря на слухи, переговоры с ним не продвинулись дальше стадии обсуждений. Испанец ожидал звонка из «Ливерпуля», где освободилась должность после ухода Арне Слота.