Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала подпишет новое соглашение с клубом. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Стало известно, что Дибала продлит контракт с «Ромой» до лета 2028-го года. Форвард согласился на существенное понижение зарплаты с 8 млн евро в год до 2,5 млн евро.

Ранее сообщали о возможном отъезде аргентинца на родину, но Дибала решил остаться в итальянском клубе после попадания в зону Лиги чемпионов. К тому же, главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини настаивал на сохранении форварда в составе.

В прошедшем сезоне Дибала провел за римлян 22 матча в рамках Серии А, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.