Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о конкуренции между Матвеем Сафоновым и Люка Шевалье за место основного вратаря «ПСЖ».

«Когда только увидел первый раз Шевалье, уже заметил, что он не в своей тарелке, и чутье не обмануло. Матвей встал в ворота, и тема закрылась. Четыре пенальти Сафонова? Дай бог, чтобы он это повторил. Так бывает, когда в конкретный день и час все сложилось. Но он умеет работать на пенальти. Я был на том финале. Сафонов очень качественно праздновал. Надеюсь, сегодня с помощью своей игры он повторит празднование», — цитирует Черчесова «СЭ».

В сезоне-2025/26 27-летний Сафонов и 24-летний Шевалье провели по 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах.