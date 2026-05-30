«Балтика» договорилась с панамским «Альянсом» о выкупе защитника Эдуардо Андерсона. Об этом калининградский клуб сообщил в своем телеграм-канале.

Эдуардо Андерсон www.fc-baltika.ru

«Панамский футболист подписал контракт с Балтийцами до 30 июня 2030. Поздравляем Эдуардо! Ты сделал правильный выбор», — написала пресс-служба «Балтики».

Напомним, что Андерсон пополнил состав калининградцев в феврале этого года, перейдя в клуб на правах аренды.

Защитник успел провести за «Балтику» 7 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.