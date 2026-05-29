Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц в ближайшее время может стать футболистом «Челси», информирует портал Football Insider.

Флориан Вирц
Флориан Вирц globallookpress.com

Инициатором трансфера является новый наставник «синих» Хаби Алонсо, отлично знающий возможности немецкого хавбека по совместной работе в леверкузенском «Байере».

По данным источника, «Ливерпуль» готов рассмотреть предложение по Вирцу, но только в случае хорошего предложения.

В этом сезоне немец сыграл 49 матчей, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач.  Это был его первый сезон в «Ливерпуле».

Портал Transfermarkt оценивает Вирца в € 110 млн.