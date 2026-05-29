Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц в ближайшее время может стать футболистом «Челси», информирует портал Football Insider.
Инициатором трансфера является новый наставник «синих» Хаби Алонсо, отлично знающий возможности немецкого хавбека по совместной работе в леверкузенском «Байере».
По данным источника, «Ливерпуль» готов рассмотреть предложение по Вирцу, но только в случае хорошего предложения.
В этом сезоне немец сыграл 49 матчей, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Это был его первый сезон в «Ливерпуле».
Портал Transfermarkt оценивает Вирца в € 110 млн.