Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о будущем бразильского нападающего Винисиуса Жуниора и выразил надежду, что футболист продолжит выступать за «сливочных».

Перес отметил, что считает Винисиуса одним из сильнейших игроков современного футбола и хотел бы сохранить его в составе команды.

«Я хочу, чтобы он остался в "Реале", потому что он является одним из лучших футболистов мира», — заявил La 1 глава мадридского клуба.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о сложностях в переговорах между сторонами по новому контракту. Также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Сити» и нескольких клубов из Саудовской Аравии.

В сезоне-2025/26 Винисиус провёл за «Реал» 53 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 22 забитых мяча и 14 результативных передач.