Экс-капитан «Спартака» Егор Титов отметил игру хавбека красно-белых Романа Зобнина. По словам Титова, футболист смог прибавить с приходом главного тренера Хуана Карседо.

«Штаб Карседо нашел Зобнину позицию, в него поверили все. Рома и сам это отметил в интервью, поблагодарив тренера. К любому футболисту, тем более возрастному, нужен подход. Уверен, что и с Ромой у Карседо было общение.

И мы увидели совсем другого Зобнина — наверное, это его лучший отрезок после чемпионских историй. Такого Зобнина я не помню давно», — цитирует Титова «Чемпионат».

«Спартак» в минувшем сезоне выиграл Кубок России, а в РПЛ стал четвертым.

18 июля красно-белые сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России.