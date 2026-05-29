Прокуратура Нидерландов намерена взыскать с бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса восемь миллионов евро в рамках дела о контрабанде наркотиков, сообщает Telegraaf.

34-летний футболист предстал перед судом Амстердама вместе со своим двоюродным братом. По версии следствия, родственник Промеса координировал деятельность наркокурьеров, в связи с чем прокуратура требует взыскать с него 62 тыс. евро.

Нидерландский форвард проходит обвиняемым сразу по двум уголовным делам — о контрабанде наркотических веществ и нападении на двоюродного брата. В конце июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

Сообщается, что рассмотрение дела по существу начнётся 30 ноября в Апелляционном суде Амстердама.

Промес выступал за московский «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, а затем вернулся в клуб в 2021-м и играл за красно-белых до 2024 года. За это время форвард провёл 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.