Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался о совместной работе с главным тренером команды Луисом Энрике.

Маркиньос
Маркиньос globallookpress.com

«Практически всё, что Луис Энрике внедрил или создал, сработало.  Он умеет готовить нас тактически, психологически и физически.  Он — всесторонне развитый тренер.  Именно поэтому он менеджер такого высокого уровня.

На каждой позиции у нас выступают очень качественные футболисты, в этом тоже сила нашей команды.  У нас есть нападающие, которые умеют защищаться, а также те, кто может сыграть как слева, так и справа.  Между нами всеми очень хорошее взаимопонимание.  Мы — настоящая команда.

Дембеле и Кварацхелия проводят невероятный сезон, особенно в важные моменты.  Они лидеры, решающие игроки.  Мы очень рады, что они с нами.  Они отдают все силы за эту футболку.  Не только я, но, думаю, и наши болельщики очень гордятся тем, что у нас есть такие игроки.  Опасные моменты могут возникать у каждого из нас», — цитирует Маркиньоса пресс-служба УЕФА.

Энрике работает в «ПСЖ» с 2023 года.  Вместе с ним клуб выиграл Лигу чемпионов в 2025-м году.