Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф поделился мнением о нападающем мадридского «Реала» и национальной команды Килиане Мбаппе, отметив, что не считает его полноценным лидером.

Лебеф заявил, что, несмотря на высокий уровень игры, Мбаппе, по его мнению, слишком сосредоточен на индивидуальных действиях.

«Для меня он не лидер, потому что в его мышлении слишком много эгоизма и акцента на собственных интересах. Это не совпадает с моим пониманием футбола. При этом я не говорю, что он плохой человек — наоборот, он хороший парень», — сказал Лебеф Sportsboom.

Мбаппе был включён в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2026. В текущем сезоне чемпионата Испании нападающий провёл 31 матч за «Реал», в которых забил 25 голов и сделал 5 результативных передач.