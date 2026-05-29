Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на возможный уход из клуба Эдуарда Сперцяна.

Джон Кордоба globallookpress.com

«Уход Сперцяна? Мы с ним это не обсуждали. Уезжать или нет — решать только ему. Это его выбор. Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам. Он знает о своих данных, на что он способен.

Без Сперцяна нам, конечно, будет тяжелее. Это наш лидер. Но мы — команда. Если уйду я, то тоже многое поменяется. Но команду все равно перестроят и пересоберут», — цитирует Кордобу «СЭ».

В минувшем сезоне Сперцян провел 42 встречи во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач. Его соглашение истекает летом 2029 года.