Форвард «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на возможный уход из клуба Эдуарда Сперцяна.

Джон Кордоба
Джон Кордоба globallookpress.com

«Уход Сперцяна?  Мы с ним это не обсуждали.  Уезжать или нет — решать только ему.  Это его выбор.  Советы давать можно, но он в состоянии разобраться сам.  Он знает о своих данных, на что он способен.

Без Сперцяна нам, конечно, будет тяжелее.  Это наш лидер.  Но мы — команда.  Если уйду я, то тоже многое поменяется.  Но команду все равно перестроят и пересоберут», — цитирует Кордобу «СЭ».

В минувшем сезоне Сперцян провел 42 встречи во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 результативных передач.  Его соглашение истекает летом 2029 года.