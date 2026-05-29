Украинский защитник Ефим Конопля продолжит карьеру в чемпионате Германии. Футболист официально стал игроком менхенгладбахской «Боруссии».

О переходе 26-летнего игрока сообщила пресс-служба немецкого клуба. Конопля присоединился к команде на правах свободного агента и подписал контракт сроком на три сезона.

Последние годы защитник выступал за донецкий «Шахтёр», цвета которого защищал с 2021 года. До перехода в стан «горняков» Конопля играл за «Десну».

В минувшем сезоне УПЛ футболист провёл 18 матчей, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона менхенгладбахская «Боруссия» заняла 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.