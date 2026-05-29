Руководство «Барселоны» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолу. Каталонский клуб намерен укрепить линию обороны в ближайшее летнее трансферное окно и рассматривает кандидатуру хорватского футболиста в качестве одного из приоритетных вариантов.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

Как сообщает COPE, чемпионы Испании рассчитывают начать переговоры с «горожанами» по возможному переходу 24-летнего игрока. При этом действующее соглашение Гвардиола с английским клубом рассчитано до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Гвардиол провёл за «Манчестер Сити» 18 матчей в рамках АПЛ. За это время защитник сумел отметиться двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.