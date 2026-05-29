Мюнхенская «Бавария» объявила об уходе из клуба центрального полузащитника Леона Горецки.

Контракт 31‑летнего футболиста подошёл к концу, и стороны решили его не продлевать.

«8 лет. 16 титулов. Наследие. Спасибо тебе за всё, Леон. Твой путь навсегда останется частью нашей истории», — написано в сообщении клуба на официальном сайте.

Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке‑04». В составе клуба он 7 раз выигрывал Бундеслигу, 3 раза — Кубок Германии, 4 раза — Суперкубок страны, а также завоевал Лигу чемпионов (сезон 2019/2020), Суперкубок УЕФА (2020) и клубный чемпионат мира (2020).