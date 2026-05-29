В ближайшее время вингер «Барселоны» Ансу Фати станет футболистом «Монако», информирует Nice‑Matin.

Сейчас идут активные переговоры между клубами, и стороны близки к соглашению за 11 млн евро. Теперь осталось договориться с футболистом об условиях личного контракта. Сейчас полузащитник получает 500 тысяч евро за сезон — такую сумму не может себе позволить клуб Лиги 1, и он пытается снизить оклад.

Нынешний сезон Фати отыграл за монегасков на правах аренды, забив 12 голов в 30 играх. «Монако» платит игроку только 50 % от суммы оклада, остальную зарплату покрывали каталонцы.