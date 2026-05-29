Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, чего он ждёт от выступления своей команды на чемпионате мира 2026 года, и заранее предостерегает болельщиков и футболистов от излишней самоуверенности.

«Это большое событие. Люди уже думают про 19 июля (финал ЧМ), и мне это не очень нравится, даже совсем не нравится. У нас три соперника по группе.

Да, нас считают одной из лучших команд, но я хорошо знаю, что прежде чем думать о самых высоких целях, нужно пройти важные этапы. Мы сделаем всё, чтобы быть готовыми к этому моменту.

Я вижу, что другие тренеры говорят, будто у сборной Франции есть два равноценных состава… Я не собираюсь отрицать, что мы — среди фаворитов. Но превосходим ли мы другие сборные? Есть 7–8 команд с такими же амбициями, и только одна добьётся успеха. Это не попытка уйти от ответственности — амбиции крайне важны. Но есть ещё одно важное слово — смирение.

На бумаге всё может выглядеть так, но в футболе стоит лишь немного расслабиться, и ты дорого за это заплатишь. Наши соперники очень сильны. Как и наша команда. Я не хочу недооценивать Ирак, Сенегал и Норвегию — тоже очень сильные футбольные страны», — сказал Дешам RMC Sport.

57‑летний специалист уже объявил, что ЧМ станет для него последним во главе сборной Франции. С ней он работает с 2012 года и выиграл ЧМ‑2018.