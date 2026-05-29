Защитник и капитан «Ниццы» 42-летний бразилец Данте раскритиковал руководителей Лиги 1 за то, что его команда проведет ответную стыковую игру за право остаться в элите против «Сент-Этьена» при пустых трибунах.

«Решение наказать "Ниццу" игрой на пустом стадионе из-за поведения фанатов? Конечно, это меня задевает. Это разочаровывает. Наказания, наказания — только это я и слышу. Их наказали достаточно. Это ненормально. Это позор для всех. Они бы очень помогли, даже находясь за пределами стадиона.

Мы знаем контекст. Команда осознает это. Мы должны найти правильный баланс между ответственностью, напряжением, которое будет, давлением, но при этом не забывать, что есть и положительный аспект. Мы должны выиграть матч дома, чтобы остаться в лиге, сохранить рабочие места в клубе, осчастливить болельщиков и затем завершить сезон достойно. Это хорошее давление. У нас невероятная возможность осчастливить людей», — сказал Данте перед матчем.

Первая игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Ницце 29 мая.