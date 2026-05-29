Защитник «Барселоны» Рональд Араухо признался, как ему удалось преодолеть ментальные проблемы. Футболист поблагодарил клуб и свою семью за поддержку в трудный период.

«Это было нагромождение вещей. Я знал, что со мной что-то не так, потому что я плохо себя чувствовал. Я не был счастлив. Дома я не был ни мужем, ни отцом, в котором они нуждались. Я был в таком состоянии долгое время, накапливая вещи, не говоря о них, держа все в себе, пока не настал момент, когда я взорвался. Именно то действие в матче с "Челси" заставило меня передумать и понять, что со мной что-то происходит. Я знал, что мне нужна помощь и работа, чтобы выбраться из того трудного момента.

Я всегда буду благодарен "Барселоне" и своим товарищам по команде, которые были ключевыми с тех пор, как я принял решение. Они подбадривали меня, посылали сообщения и доверяли мне. Это было очень приятно и стало большой мотивацией двигаться вперед.

Чувствую себя очень хорошо и очень счастлив. Я наслаждаюсь футболом и тренировками. Очень верю, что мои лучшие годы впереди», — цитирует 27-летнего уругвайца Marca.

Араухо защищает цвета сине-гранатовых с октября 2020 года. В прошедшем сезоне футболист провел 38 встреч и забил четыре мяча.