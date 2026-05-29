Мадридский «Атлетико» не устроило предложение «Барселоны» по нападающему Хулиану Альваресу в размере 100 млн евро, информирует журналист Фабрицио Романо.

Тем не менее каталонский клуб не намерен сдаваться и скоро улучшит своё предложение, чтобы всё‑таки заполучить в свои ряды аргентинского нападающего. Сам Альварес уже уведомил руководство «матрасников», что хочет стать игроком каталонского клуба.

В минувшем сезоне 26‑летний форвард сыграл за «Атлетико» 49 матчей, забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.