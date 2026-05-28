Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о том, как ему удалось справиться с критикой, сопровождавшей его с первых дней в клубе.

Бразильский футболист отметил, что после перехода в «королевский клуб» многие сомневались в его потенциале и утверждали, что он не сможет добиться высоких результатов и оправдать ожидания.

«Мне говорили, что заплатили за меня слишком много денег, но в итоге я обошёлся клубу дёшево, если учитывать всё, чего я достиг. Президент и болельщики "Реала" обожают меня», — цитирует Винисиуса Marca.

В текущем сезоне чемпионата Испании Винисиус Жуниор провёл 36 матчей, в которых отметился 16 голами и пятью результативными передачами.