Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор рассказал о своих отношениях с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Бразилец рассказал, что они с Мбаппе поддерживают тёплое общение не только на поле, но и за его пределами. По словам Винисиуса, при возможности футболисты проводят время вместе и давно находятся в хороших отношениях.

«Я отправил ему много сообщений, чтобы он в своё время перешёл в "Реал". Нам не удалось выступить так, как хотим. Мы не смогли выиграть титулы, но, как мне кажется, мы можем изменить ситуацию в будущем», — цитирует Винисиуса Marca.

В завершившемся сезоне мадридский клуб не сумел выиграть ни одного турнира. В чемпионате Испании Винисиус Жуниор провёл 36 матчей, записав на свой счёт 16 голов и пять результативных передач.