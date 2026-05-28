Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника команды Эсекьеля Барко.

«Если Барко захочет уехать на родину, то его надо отпустить. Понятно, что он был лидером и в прошлом сезоне, и в этом. Даже в финале Кубка забили с его передачи. Уровень у него очень хороший. Он сразу занял лидирующие позиции в "Спартаке". Делает большой объём, обладает хорошей техникой. Если его отпустят, то замену ему найти попытаются. В той же Аргентине или Бразилии много хороших футболистов. "Спартак" не пропадёт, если Барко уйдёт», — цитирует Тарханова «Советский спорт».

В минувшем сезоне Барко провел за «Спартак» 37 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал девять голевых передач.