Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Есть предложение с Ближнего Востока, конкретно — из Саудовской Аравии. Еще конкретнее — из топ-3 клуба Саудовской Аравии. Эдику финансовые условия подходят, осталось согласовать все с "Краснодаром". Все ждут решения Сергея Николаевича Галицкого. Якобы, если Эдик захочет, Сергей Николаевич отпустит его в благодарность за проведенное в "Краснодаре" время», — сказал Гурцкая в видео, которое опубликовал Telegram-канал шоу «Это футбол, брат!".

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 18 ассистов.