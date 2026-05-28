Костромской «Спартак» сообщил о проведении товарищеского матча против московского «Спартака».

Как стало известно из официального телеграм-канала клуба, встреча состоится 2 июля на поле столичной команды. Также в рамках подготовки к новому сезону коллектив из Костромы 21 июня проведет контрольный матч против тульского «Арсенала».

На этой неделе команду из Костромы возглавил Ринат Билялетдинов, ранее работавший в «Рубине» и «Локомотиве». На посту главного тренера он сменил Андрея Ашихмина.

По итогам сезона-2025/26 костромской «Спартак» занял седьмое место в Лиге PARI. Московский клуб завершил чемпионат России на четвёртой позиции и стал обладателем Кубка России.