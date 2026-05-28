Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Видел информацию, что "Локомотив" предложил Рассказову контракт. Это не соответствует действительности, хотя я знаю, что футболист есть в списках этого клуба на усиление в летнее трансферное окно. Николай сейчас является свободным агентом, и мы ведем переговоры с несколькими клубами относительно его будущего. Планируем определиться в самое ближайшее время. "Крылья Советов" сделали предложение о продлении контракта еще зимой, и Рассказов с большим уважением относится к этому клубу. Но, повторюсь, есть и другие варианты», — цитирует Мижигурскиса «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 28-летний Рассказов принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре голевые передачи.