Австрийский специалист Ральф Рангник не станет тренером «Милана».

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Австрии пользуется поддержкой Златана Ибрагимовича. Советник владельцев «Милана» уже встретился с Рангником в Вене.

Согласно информации от Sky Sport Italia, миланский клуб вновь обратил внимание на кандидатуру Рангника после того, как в 2020 году проявил к нему интерес. Однако в ходе обсуждений не шла речь о тренерской должности, а о позиции в техническом отделе, конкретные детали которой пока не уточнены.

Немецкий специалист озвучил свои требования для принятия предложения, включая выбор главного тренера и спортивного директора «Милана».