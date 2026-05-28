Покупка «Севильи» экс-игроком команды, Серхио Рамосом, оказалась под угрозой срыва.

12 мая было объявлено, что бывший защитник «Реала» и группа инвесторов достигли договоренности о приобретении «Севильи» за 444 миллиона евро.

Однако, как сообщает The Athletic, окончательное соглашение так и не было достигнуто. По информации от источников, знакомых с ходом переговоров, диалог зашел в тупик. Рамос и его партнеры предложили новые условия сделки, но достижение компромисса теперь представляется маловероятным.

Существует вероятность, что 31 мая владельцы клуба начнут переговоры с другими претендентами на покупку.