Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

Напомним, что 37-летний Дзюба покинул «Акрон» и сейчас находится в статусе свободного агента.

«Это игрок вызова, футболист, который должен найти общий язык с тренером и командой. У меня нет никаких сомнений в том, что он годится для РПЛ. Где он будет интересен — это дело вкуса.

"Спартак"? Спартаковцы говорят, что это было бы интересной историей. В каком‑то смысле да, но я не вижу, чтобы он подходил под сегодняшнюю философию тренера "Спартака". При Карседо этого не будет», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».