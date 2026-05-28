Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий высказался о будущем форварда Артема Дзюбы.

Артем Дзюба globallookpress.com

Напомним, что 37-летний Дзюба покинул «Акрон» и сейчас находится в статусе свободного агента.

«Это игрок вызова, футболист, который должен найти общий язык с тренером и командой.  У меня нет никаких сомнений в том, что он годится для РПЛ.  Где он будет интересен — это дело вкуса.

"Спартак"?  Спартаковцы говорят, что это было бы интересной историей.  В каком‑то смысле да, но я не вижу, чтобы он подходил под сегодняшнюю философию тренера "Спартака".  При Карседо этого не будет», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».