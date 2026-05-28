Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

Сергей Семак globallookpress.com

«Лучший тренер сезона — всегда у чемпиона. Семак в трудной борьбе выиграл золото. Нет других критериев, кроме результата. Конечно, хорошо поработал Талалаев, здорово провёл сезон Мусаев, хотя был ограничен в выборе футболистов. Карседо выиграл Кубок России. Но Семак провёл 30 туров и выиграл чемпионат. Поздравляю его.

Могу согласиться с тем, что мы ждём от чемпиона феерического футбола, когда команда играет с большим преимуществом. У "Зенита" были такие сезоны 2-3 года назад. Сейчас мы такого не наблюдаем. Не скажу, что соперники стали сильнее. "Зенит" играет на одном среднем уровне. От них хочется более качественного футбола с акцентом на атаку. Иногда бывает, но не настолько, как бы этого хотелось.

Скажу, может быть, крамольную мысль. В чемпионате такой высокий средний уровень, что даже чемпион с трудом может одолеть команду, которая стоит на вылет. Этим интересен наш чемпионат. Сейчас я говорю как болельщик, а не как специалист. В РПЛ непредсказуемые результаты», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

«Зенит» выиграл в прошедшем сезоне чемпионат России, набрав 68 очков за 30 туров. Для сине-бело-голубых это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет.