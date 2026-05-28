Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий оценил работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

Сергей Семак globallookpress.com

«Лучший тренер сезона — всегда у чемпиона.  Семак в трудной борьбе выиграл золото.  Нет других критериев, кроме результата.  Конечно, хорошо поработал Талалаев, здорово провёл сезон Мусаев, хотя был ограничен в выборе футболистов.  Карседо выиграл Кубок России.  Но Семак провёл 30 туров и выиграл чемпионат.  Поздравляю его.

Могу согласиться с тем, что мы ждём от чемпиона феерического футбола, когда команда играет с большим преимуществом.  У "Зенита" были такие сезоны 2-3 года назад.  Сейчас мы такого не наблюдаем.  Не скажу, что соперники стали сильнее. "Зенит" играет на одном среднем уровне.  От них хочется более качественного футбола с акцентом на атаку.  Иногда бывает, но не настолько, как бы этого хотелось.

Скажу, может быть, крамольную мысль.  В чемпионате такой высокий средний уровень, что даже чемпион с трудом может одолеть команду, которая стоит на вылет.  Этим интересен наш чемпионат.  Сейчас я говорю как болельщик, а не как специалист.  В РПЛ непредсказуемые результаты», — цитирует Непомнящего «Советский спорт».

«Зенит» выиграл в прошедшем сезоне чемпионат России, набрав 68 очков за 30 туров.  Для сине-бело-голубых это чемпионство стало седьмым за последние восемь лет.