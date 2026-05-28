Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о работе исполняющего главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова.

«Я его не особо знаю, поэтому обсуждать нечего. Читал, что он работал с молодыми футболистами, некоторые из которых сейчас в основном в составе.

Но я поработал почти со всеми нашими великими тренерами моего времени: Качалиным, Лобановским, Бесковым, Симоняном, когда они уже лет по 30 работали в высших лигах и со сборными. Что такое тренер? Это большой опыт. У него опыта работы с большой командой пока нет, а ЦСКА — большая команда. И поэтому я не знаю… Это только руководство ЦСКА знает, оставлять его или нет. Пока каких‑то глобальных изменений за то время, когда он 2–3 игры руководил командой, я не увидел», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 балл за 30 туров. В Кубке России армейцы выбыли на стадии финала Пути регионов.

Игдисамов возглавил команду 4 мая после увольнения Фабио Челестини.