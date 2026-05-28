Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул рекомендовал руководству клуба рассмотреть возможность подписания нападающего Роберта Левандовского и защитника Джона Стоунса, которые в ближайшее лето станут свободными агентами.

«Мы не знаем, какая у "Челси" финансовая ситуация. Даже если продавать игроков, есть те, кто все равно не будет близко к составу. Затем можно приглашать таких футболистов, как Джон Стоунс и Роберт Левандовски, свободных агентов, которым не нужно играть каждую минуту каждого матча. Но они знают, что такое победы, понимают культуру, все еще могут помогать на поле и делать свое дело. И тогда другие игроки получают такую поддержку внутри команды. Она не может все время идти только от тренеров», — сказал Коул Football London.

37-летний нападающий завершит сезон в «Барселоне», после чего станет доступен для новых команд, а 31-летний защитник покинет «Манчестер Сити» и также станет свободным агентом.

По итогам сезона-2025/26 «Челси» занял 10-е место в чемпионате Англии. Новым главным тренером команды станет Хаби Алонсо.