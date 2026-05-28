Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори высказался о чемпионстве лондонской команды.

Риккардо Калафьори globallookpress.com

«Победа в Премьер-лиге была одной из моих детских мечт. И это было невероятно, учитывая, как сложился сезон.

Лучший момент — финальный свисток матча "Борнмут" — "Манчестер Сити". Мы все взорвались от радости: персонал, игроки. Мы все были вместе, желали друг другу всего самого лучшего.

Мы почувствовали облегчение. Титула не было 22 года. Гуляя по Лондону, я понял, насколько это важно для болельщиков и жителей», — приводит слова Калафьори Goal.

Напомним, что «Арсенал» по итогам сезона стал чемпионом Англии и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ».