Защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори высказался о чемпионстве лондонской команды.

«Победа в Премьер-лиге была одной из моих детских мечт.  И это было невероятно, учитывая, как сложился сезон.

Лучший момент — финальный свисток матча "Борнмут" — "Манчестер Сити".  Мы все взорвались от радости: персонал, игроки.  Мы все были вместе, желали друг другу всего самого лучшего.

Мы почувствовали облегчение.  Титула не было 22 года.  Гуляя по Лондону, я понял, насколько это важно для болельщиков и жителей», — приводит слова Калафьори Goal.

Напомним, что «Арсенал» по итогам сезона стал чемпионом Англии и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ».