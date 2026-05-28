27 мая новостные агентства всего мира сообщили о достижении соглашения между «Барселоной» и «Ньюкаслом» о переходе вингера Энтони Гордона в каталонский клуб. «Барселона» выплатит «сорокам» за игрока сборной Англии сумму в размере 70+10 миллионов евро.

Сегодня, 28 мая, Гордон прибыл в Барселону. По информации от Diario Sport, Энтони успешно прошел медицинское обследование и готов стать частью команды. В настоящее время его агенты занимаются оформлением всех необходимых документов и контрактов.

За сезон 2025/26 Гордон забил 17 голов и сделал 5 результативных передач в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех соревнованиях.