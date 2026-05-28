Сборные Египта и России сыграют в Каире в рамках международного товарищеского матча, который состоится 28 мая в 21:00 мск.

Египтяне готовятся к предстоящему чемпионату мира и сыграли уже два товарищеских поединка. «Фараоны» разгромили Саудовскую Аравию 4:0, после чего сыграли вничью 0:0 с Испанией. Перед этим в январе команда заняла четвертое место на Кубке африканских наций.

Россия последний раз играла в марте. Тогда она разошлась нулевой ничьей с Мали. В том же месяце команда Валерия Карпина обыграла Никарагуа 3:1. За последние 5 матчей единственное поражение у россиян было в ноябре в игре с Чили (0:2).

Котировки букмекеров: 2.50 — победа Египта, 3.25 — ничья, 3.10 — победа России.

